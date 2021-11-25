РИАМО - 25 ноя. Система видеонаблюдения «Безопасный регион» и тесная работа с правоохранительными органами поспособствовали значительному уменьшению числа преступлений, совершаемых в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Безопасность — это базовая ценность. Где бы ты ни находился — в кафе, в подъезде, во дворе — ты должен чувствовать себя в безопасности. Это совершенно очевидная вещь. Наша правоохранительная система, прежде всего, МВД и другие органы, очень много изменили за это время», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что Московская область находится в топе федерального рейтинга безопасности. Во многом это стало возможно благодаря массовому использованию камер видеонаблюдения.

«Там, где мы устанавливаем видеонаблюдение вместе с профессионалами из правоохранительных органов, мы видим радикальное снижение преступности. <…>. Сегодня все самые сложные места, в том числе дворы, мы ставим под видеонаблюдение», — пояснил Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что программа «Безопасный регион» будет активнее использоваться в области. Кроме того, реализуются совместные проекты с Москвой.