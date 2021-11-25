РИАМО - 25 ноя. Важно, чтобы при выборе дорог для поездки была альтернатива, а платные дороги - это дополнительная опция, которая поможет получить удобство. Также развитие дорог дает образование новых рабочих мест и способствует развитию региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ели ты едешь в Санкт-Петербург по платной дороге, то, скорее всего, доедешь за 5-6 часов. Если едешь по обыкновенной Ленинградке, то потратишь в два раза больше. За первое нужно платить, второе бесплатно, когда есть выбор, альтернатива, это честно, и наша задача — дальше двигаться в этом направлении», - сказал губернатор в эфире телеканала «360».

Он подчеркнул, что федеральное законодательство предполагает такую модель.

«Через 2 года будет к объездной дороге в Одинцово сделана дорога до центра Москвы, она тоже будет платной. Но, если тебе не нравится, ты может, как и прежде, ездить по Кутузовскому проспекту», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что платные дороги – это дополнительная опция, которая позволяет получить дополнительные удобства.

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