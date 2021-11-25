РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Регоператор ООО «МСК-НТ» усилил судебную работу с неплательщиками коммунальной услуги по обращение с ТКО в индивидуальном жилом секторе (ИЖС), дела активно передают в суд, передает пресс-служба предприятия.

Общая сумма долга жителей ИЖС Подольска, Серпухова и Чехова составляет почти 250 млн рублей. Процент сбора средств за вывоз отходов с жителей многоквартирных домов составляет более 90%, а частного жилого сектора - около 50%. Внушительная задолженность осложняет производственную деятельность регоператора.

Для жителей частного сектора предусмотрена скидка в размере 20% на оплату услуг по вывозу отходов при условии соблюдения раздельного сбора.

С сентября регоператор МСК-НТ направил в судебные инстанции более 200 исков о задолженности за вывоз ТКО жителей частного сектора городского округа Подольск, Чехов и Серпухов. С начала текущего года мировые судьи получили 376 заявлений на общую сумму 3 393 200 рублей.

Если собственник жилого помещения своевременно не оплачивает услугу обращения с отходами и накапливает задолженность свыше 2 месяцев, регоператор формирует заявление о вынесении судебного приказа. Иск на владельца ИЖС или квартиры направляют в суд.

После положительного судебного решения информация поступает в банки и территориальные подразделения службы судебных приставов. Далее со счетов абонентов автоматически списывается сумма долга с учетом пеней и судебных издержек.

Более чем в 90% процентах случаев суд встает на сторону регоператора и выносит судебный приказ о взыскании задолженности.

С 2019 года «Обращение с ТКО» является полноценной коммунальной услугой. Согласно ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

С 31-го дня несвоевременной оплаты коммунальных услуг на сумму задолженности за каждый день просрочки начисляют пени.

Регоператор ООО «МСК-НТ» призывает жителей вносить плату за вывоз ТКО своевременно. Сделать это можно в личном кабинете АО «МосОблЕИРЦ», ООО «Мосэнергосбыт» , через Сбербанк Онлайн, а также без комиссии на сайте регоператора ООО «МСК-НТ» http://mskobl.msk-nt.ru/. Также можно оплатить услугу лично в отделении «Почты России», расчетных центрах ПАО «Сбербанк», АО «МосОблЕИРЦ», ООО «Мосэнергосбыт».

Сумму задолженности можно узнать по телефону горячей линии 8 800-234-3670, звонок бесплатный.