РИАМО - 25 ноя. Подведены итоги Международного конкурса «Экология – дело каждого», в котором принимали участие дети и подростки 7-16 лет. Московская область стала одним из лидеров по числу участников, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Конкурс был учрежден в марте Росприроднадзором при поддержке Минэкологии Подмосковья и других природоохранных ведомств. Цель конкурса – повысить уровень экологической грамотности и культуры у молодежи, выявить талантливых детей и поощрить их, продвигать экоинициативы с помощью современных цифровых технологий.

В конкурсе приняли участие около 6 тыс. работ из 27 стран, а также Луганской и Донецкой областей. В конкурсе было 12 номинаций: «Моя экосемья – моя команда», «Экотренды», «Экопроект», «Экофокус», «Эковолонтер», «Экология в мире», «Сохраним планету вместе», «Юный экоблогер», «Экошкола», «Экорисунок», «Экомультфильм», «Юный экожурналист». Работы оценивало жюри вместе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин принял участие в церемонии награждения победителей конкурса.

«В Московской области уделяется большое внимание экологическому образованию и просвещению. Результаты конкурса еще раз это доказали: Подмосковье вошло в тройку лидеров по количеству участников наряду с Москвой и Краснодарским краем. В трех номинациях победили юные участники из Наро-Фоминского округа и Балашихи. Было очень приятно наблюдать увлеченность участников, их энтузиазм, ощутить здоровый дух соревновательности. Я еще раз поздравляю всех участников конкурса, они подают взрослым пример того, как нужно заботиться о природе», — подчеркнул Разин.

Радионова отметила участников из Московской области.

«Некоторые участники проекта стали маленькими звездами. Настоящим прорывом по подсчету голосов в социальных сетях стали работы семилетней Анастасии Гусевой из совхоза имени Ленина Московской области. Число просмотров ее работы достигло 100 тысяч! Это рекорд премии», — рассказала глава Росприроднадзора.

От Подмосковья на конкурс поступило более 420 работ. Свыше 200 работ было заявлено по номинации «Экофокус», порядка 70 – в номинации «Сохраним планету вместе», около 50 – в номинацию «Юный экоблогер», примерно столько же – в номинацию «Экорисунок», свыше 10 работ – в номинацию «Экомультфильм». Свои работы на конкурсе представили 43 образовательных учреждения региона.