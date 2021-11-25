РИАМО - 25 ноя. В деревне Большое Тесово провели распределительный газопровод длиной 9,07 км. Населенный пункт стал 40-м среди тех, куда провели газ по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Новый распределительный газопровод позволил обеспечить газом 110 частных домов Можайского городского округа. Открыли задвижку на газораспределительном пункте гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов и глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

«Каждый пуск газа для нас большой праздник. Это означает, что задача - полностью газифицировать Подмосковье, поставленная перед нами, - выполняется в установленные сроки, а где-то и с опережением графика. До конца года будут газифицированы еще 10 населенных пунктов региона», - отметил Баранов.

Природный газ теперь будет не только поступать в жилые дома, но и начнет отапливать храм Дмитрия Солунского.

«Сегодня заветное «голубое топливо» поступило в более 100 домов жителей деревни Большое Тесово. Это большой шаг для улучшения условий и качества жизни местного населения. Безусловно, была проведена большая работа, но на этом она не закончена, теперь продолжим догазификацию в рамках президентского проекта», – добавил Мордвинцев.