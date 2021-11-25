РИАМО - 25 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что любит отдыхать в Подмосковье и не представляет себя без региона.

«Я в Подмосковье живу и люблю отдыхать. На лыжах и велосипеде люблю кататься. Я вообще не представляю себя без Подмосковья», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».​

Он рассказал, что, когда переехал из Сибири, большую часть времени жил в Подмосковье.

«Но дело не во мне, а в том, чтобы каждый человек чувствовал перемены и они его радовали», — подчеркнул губернатор.

Ранее Воробьев рассказал о популярности проекта «Зима в Подмосковье». Этот проект стартовал в регионе в четвертый раз. В его рамках пройдет более 500 мероприятий.