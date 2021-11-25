РИАМО - 25 ноя. Московские правоохранители задержали участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконной регистрации квартир умерших граждан через поддельные документы, ущерб от действий мошенников оценивается в более чем 80 млн рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Аферисты незаконно завладели 15 объектами недвижимости. По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, составляет более 80 млн рублей. А пострадавшие граждане лишились в общей сложности 60 млн рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно данным оперативников, преступное сообщество было организовано гендиректором агентства недвижимости, расположенного в центре Москвы. В мошеннической схеме действовали семь структурных подразделений, собиравших сведения об умерших владельцах недвижимости в столице.

После данных злоумышленники изготавливали поддельные паспорта и прочие документы, с помощью которых незаконно регистрировали имущество на членов преступного сообщества, выдающих себя за наследников умерших владельцев недвижимости. За участие в сделках участники получали вознаграждение от 300 тыс. рублей и более.

После регистрации мошенники легализовывали имущество на рынке вторичного жилья, стоимость недвижимости при продаже достигала от 6 до 30 млн рублей. Покупатели узнавали о фиктивности договоров купли-продажи только спустя несколько месяцев, получив повестку из суда о признании сделок недействительными.

В результате оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый организатор и 16 активных участников преступного сообщества были задержаны.

В местах проживания и офисах мошенников были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены поддельные паспорта, фиктивные бланки согласий, доверенностей, свидетельств о праве на наследство, квитанции о денежных переводах, договоры купли-продажи и списки с адресами квартир.

Также в ходе обысков изъяты банковские карты, денежные средства, драгоценные ювелирные изделия и личные документы умерших граждан, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, а также частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Всем им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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