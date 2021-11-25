РИАМО - 25 ноя. Между предпринимателями и московскими властями в пандемию сложилось конструктивное взаимодействие, которое позволяет оперативно вырабатывать эффективные решения для поддержки бизнеса, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов на форуме уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы.

«Пандемия поставила перед экономикой города ряд серьезных вызовов: регулирование пострадавших отраслей, возросшие скорости принятия решений и дополнительная нагрузка на бюджетную систему. За время, прошедшее с начала кризиса, мы наработали много алгоритмов взаимодействия с отраслями, мы оперативно отслеживаем ситуацию в каждой из сфер, поэтому принимать решения стало проще и быстрее», - отметил министр.

Основная часть принятых решений касается проблем отраслевого регулирования, которые выявились в ходе пандемии.

«Совместная работа бизнеса и города показывает хорошую эффективность и является долгосрочной инвестицией в будущее», - подчеркнул Пуртов.