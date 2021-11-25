РИАМО - 25 ноя. Среди зарубежных направлений для отдыха на новогодних праздниках Египет стал лидером впервые за шесть лет у россиян, сообщила Газета.ru.

Около 42% всех бронирований на Новый год туроператора «Интурист» пришлось на эту страну. Ранее первое место занимали Турция и Таиланд.

Сейчас самыми популярными странами для отдыха на новогодних праздниках являются Египет, Турция, Россия, Доминиканская республика, Куба и ОАЭ. В России первые позиции занимают Сочи, Крым и Санкт-Петербург.

Пресс-служба AnexTour сообщила, что их клиенты чаще всего выбирают в качестве стран для проведения отдыха Египет, Доминикану, ОАЭ, Турцию, Мексику и Мальдивы. Среди клиентов TezTour большая часть отдыхающих также выбирает Египет. Затем по количеству продаж направлений идут Турция и ОАЭ.

В 2015 году был установлен запрет на авиасообщение между Россией и Египтом. Полеты в Каир восстановились только три года спустя, а запрет чартерных рейсов между странами сняли в июле 2021 года.

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