РИАМО - 25 ноя. Проект «Зима в Подмосковье» пользуется большой популярностью у жителей и гостей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас все готово. Каждый глава придумывает, привносит что-то новое, что-то интересное, чтобы обрадовать жителей. И я им очень благодарен за их фантазии и особенно внедрение этих интересных решений. У нас все готово, ждем только снег, чтобы лыжня была, горки. В Серпухове есть замечательный музей, в Новом Иерусалиме — выставки, которые мы готовим. Есть легендарные усадьбы, там, где Достоевский ездил к своей маме в Зарайске, там, где написали великие произведения Чайковский и Чехов», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Воробьев обратил внимание, что в сферу туризма наблюдается приток малого бизнеса. Это очень заметная доля экономики, особенно если это грамотно реализовано, тогда туризм приносит доход своим территориям.

Глава региона подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы это происходило во всех уголках Подмосковья. Для этого власть на местах и все службы должны работать как один слаженный механизм. ​

Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» стартовал в регионе в четвертый раз. В рамках проекта пройдет более 500 мероприятий. В том числе откроются три уникальные выставки в музеях, бесплатный каток в парке «Патриот». Будет работать усадьба Даровое в Зарайске, которая недавно открылась после реставрации.

Туристический потенциал Подмосковья составляет порядка 20% общего потенциала страны. Область пользуется популярностью у путешественников. С начала года Подмосковье посетили более 11 млн туристов.