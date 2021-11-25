РИАМО - 25 ноя. В урологическое отделение Коломенской больницы поступило новое оборудование. Цифровой передвижной рентген-аппарат С-дуга поставили в медучреждение по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Новый аппарат разработан для использования в операционных. Врачи смогут проводить высокотехнологические операции прямо под рентгенологическим контролем. Оборудование уже ввели в работу и используют при оперативных вмешательствах.

«Качество медицинской помощи зависит как от профессионализма врачей, так и от наличия точного современного оборудования. Поэтому мы продолжаем оснащать наши учреждения медтехникой, в том числе и тяжелой», – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Опыт использования аппарата у врачей уже есть. В Коломенскую больницу поступила пациентка с коралловидным камнем в правой почке. Врачи решили удалить его малоинвазивным способом и через небольшой прокол в пояснице раздробили камень, а его микроскопические остатки вымыли из организма.

«Удаление камней в почках при помощи лазера под рентгенологическим контролем позволяет спасти орган и избавить пациента от многолетнего очага хронической инфекции», – рассказал заведующий урологическим отделением Коломенской больницы, врач-уролог Дмитрий Баранцев.