РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Пробка из-за ДТП образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Движение в сторону области затруднено от Успенской церкви. Чуть дальше выезда из микрорайона Изумрудные холмы произошло ДТП, предположительно, наезд на пешехода. Сотрудники ДПС перекрыли правую полосу.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка образовалась также на съезде с эстакады на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе.