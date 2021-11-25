РИАМО - 25 ноя. В Наро-Фоминском перинатальном центре откроют новое отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В медцентре будут использовать самые современные технологии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Помогать женщинам забеременеть будут не только с применением экстракорпорального оплодотворения, но и криопереносу. Благодаря этой новейшей технологии возможно оплодотворение собственных или донорских эмбрионов, которые хранятся в специальном температурном режиме и были получены в предыдущем цикле ЭКО.

Минздрав Подмосковья закупил и установил в учреждении 14 единиц оборудования мирового уровня. Штат центра укомплектован высококлассными специалистами, лицензирование учреждения уже завершено. Открыть новый перинатальный центр планируют в декабре.

Во всех перинатальных центрах региона семьи могут получить первичную консультацию репродуктолога и пройти необходимые исследования.

«Осуществляют ЭКО и криоперенос в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии и Московском областном перинатальном центре. До конца года начнем применять репродуктивные технологии и в Наро-Фоминском перинатальном центре», ‒ рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Провести ЭКО и криоперенос в Подмосковье можно по системе ОМС с 2013 года. Благодаря современным технологиям на свет уже появились 13699 детей, более 900 из них родились в 2021 году.