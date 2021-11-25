РИАМО - 25 ноя. В Подмосковье занимаются крупными транспортными проектами. Это и МЦД, и дорожный проект в Лобне, и дублеры Егорьевского и Щелковского шоссе, которые планируют реализовать, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Инфраструктура — очевидно, никакой регион потянуть не может без поддержки и понимания вопросов, важности этих вопросов на федеральном уровне», - сказал губернатор в эфире телеканала «360».
Он добавил, что только в 2021 году в эксплуатацию сдали 330 км ЦКАД, были запущены платные трассы, открыто огромное количество переездов – и этот процесс происходит каждый год. В эти проекты инвестируют огромные средства.
Он также рассказал об инфраструктурных проектах – это магистральные направления, которые реализуются в каждом городе. Так, был построен путепровод в Мытищах, будет реализован проект в Лобне.
«Мы сейчас масштабный проект реализуем по дублеру Егорьевского шоссе. Оно безнадежно устарело, без слез не взглянешь. Это будет современная магистраль. Сейчас у нас понимание на правительственном уровне о следующей дороге – это дублер Щелковского шоссе. Конечно, здесь используется государственно-частное партнерство», — добавил Воробьев.
Он отметил, что привлекаются не только бюджетные ресурсы, но и инвесторам предлагают интересные формы участия в подмосковных проектах.
«Чтобы и бизнес имел свою доходность, и качество жизни людей становилось лучше, и чувствовались перемены», - добавил Воробьев.
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