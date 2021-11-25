РИАМО - 25 ноя. В Подмосковье занимаются крупными транспортными проектами. Это и МЦД, и дорожный проект в Лобне, и дублеры Егорьевского и Щелковского шоссе, которые планируют реализовать, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Инфраструктура — очевидно, никакой регион потянуть не может без поддержки и понимания вопросов, важности этих вопросов на федеральном уровне», - сказал губернатор в эфире телеканала «360».

Он добавил, что только в 2021 году в эксплуатацию сдали 330 км ЦКАД, были запущены платные трассы, открыто огромное количество переездов – и этот процесс происходит каждый год. В эти проекты инвестируют огромные средства.

«Мы очень благодарны, что с первого дня работает дирекция по развитию Московского транспортного узла, и мы с Москвой можем реализовывать самые амбициозные проекты. Это МЦД (комфортное железнодорожное сообщение) и вылетные трассы», — подчеркнул Воробьев.

Он также рассказал об инфраструктурных проектах – это магистральные направления, которые реализуются в каждом городе. Так, был построен путепровод в Мытищах, будет реализован проект в Лобне.

«Мы сейчас масштабный проект реализуем по дублеру Егорьевского шоссе. Оно безнадежно устарело, без слез не взглянешь. Это будет современная магистраль. Сейчас у нас понимание на правительственном уровне о следующей дороге – это дублер Щелковского шоссе. Конечно, здесь используется государственно-частное партнерство», — добавил Воробьев.

Он отметил, что привлекаются не только бюджетные ресурсы, но и инвесторам предлагают интересные формы участия в подмосковных проектах.

«Чтобы и бизнес имел свою доходность, и качество жизни людей становилось лучше, и чувствовались перемены», - добавил Воробьев. ​

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