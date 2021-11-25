РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 ноя. В четверг в Королеве общественники обсудили архитектурно-планировочную концепцию благоустройства объекта культурного наследия - усадьба Крафта А.Н. «Костино» начала XX века: парк с прудом на улице Ильича, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

С докладом выступила представитель проектной организации. Работы проводятся городской администрацией совместно с Корпорацией тактическое ракетное вооружение.

Проект реконструкции парка предусматривает сохранение исторической планировки, в том числе липовых аллей, элементов малой архитектуры. В обновленном парке планируется устроить тихие зеленые зоны для отдыха и прогулок, места для пленеров, отдыха у воды и кормления уток.

В элементах архитектуры планируется использовать элементы самой усадьбы. Дорожки в парке оформят тротуарной плиткой, напоминающую песок. Пруд, территория вокруг него и фонтан будут полностью обновлены.

В проекте учтены пожелания жителей: в парке не будет детских площадок и мест для активного отдыха. Там проведут компенсанционную вырубку и сохранят историческую липовую аллею.

Проект предусматривает устройство туалета, низкого ограждения вокруг пруда, домика для уток, освещения и подсветки для деревьев.

Реконструкция может стать объектом для включения в туристический маршрут по Московской области.

Участники заседания внесли свои предложения, задали вопросы. Все замечания будут учтены в проекте.