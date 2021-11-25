РИАМО - 25 ноя. Власти региона активно работают над тем, чтобы в каждом городе были парк и общественные пространства с комфортными условиями для прогулок и досуга, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Цель – в каждом городе, куда бы ты ни приехал, Шатура или Лотошино, Мытищи или Одинцово, ты должен иметь общественное пространство, куда бы ты мог пригласить друзей, пойти погулять, познакомиться, провести время», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор Подмосковья отметил, что малый бизнес приходит в места притяжения людей, чтобы предоставлять им услуги общественного питания и создавать комфорт. ​

За последние 6 лет количество парков в регионе выросло почти в 7 раз.

Ранее Воробьев обратил внимание на важность благоустройства, так как это формирует культуру жителей.