РИАМО - 25 ноя. Ключом к успеху в управлении регионом является обратная связь для правильного распределения ресурсов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если разбирать экономику по запчастям, то мы увидим очень заметную долю малого бизнеса и самозанятых. Это очень удачный проект, который реализуем. Все это дает налоговую базу, а значит, у нас есть ресурсы, которые мы можем направить на то, чтобы люди почувствовали перемены», - рассказал губернатор в эфире телеканала «360».

Он добавил, что в следующем году планируются расходы около триллиона рублей. Так как Подмосковье имеет ресурсы и умеет их наращивать, детские сады и школы в Красногорске, Химках, Ленинском округе, Балашихе, Мытищах, Люберцах и других муниципалитетах строят в особом приоритете. ​

«Ключ к успеху в управлении регионом – это постоянная обратная связь, для того чтобы направлять ресурсы и чувствовать перемены», — подчеркнул Воробьев.