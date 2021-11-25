РИАМО - 25 ноя. Мособлдума внесла изменения в бюджет на 2021 год и увеличила финансирование госпрограммы здравоохранения почти на 40 млрд рублей, дополнительные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Почти на 40 млрд увеличили финансирование госпрограммы здравоохранения на 2021 год. В первую очередь деньги пойдут на мероприятия по борьбе с коронавирусом: это выплаты медикам, вакцинация, приобретение лекарств, реабилитация после перенесенного заболевания и углубленная диспансеризация», - написал Брынцалов на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что Мособлдума также приняла решение дополнительно направить 6 млрд рублей на социальную сферу региона, в том числе на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Брынцалов подчеркнул, что Московская область развивается и вместе с растущими доходами бюджета продолжит выделять дополнительные средства на развитие всех важных сфер в регионе