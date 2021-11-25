РИАМО - 25 ноя. С начала 2021 года Гжельский завод художественной росписи, расположенный в Раменском округе Подмосковья, выпустил более 35 тыс. уникальных изделий, ежегодно завод производит около 40 тыс. изделий народного промысла, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

История гжельского промысла берет свое начало еще в XVIII веке. После Великой Отечественной войны промысел был возрожден в новом качестве. Однако роспись изделий по-прежнему выполняется вручную быстрыми мазками, причем каждый из которых имеет свою специфику.

Московская область производит более 60% от всех видов народных художественных промыслов в России.

В Подмосковье действует 19 предприятий, занятых в производстве изделий народных художественных промыслов. В их число входят такие уникальные изделия, как Гжель, Жостово, Дулево и Сергиево-Посадская матрешка.

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