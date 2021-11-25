РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Новое административное здание с уличным амфитеатром планируют построить на проспекте Ленина в Балашихе, там будут располагаться офисные и общественные помещения, актовый зал, кафетерий и подземный паркинг, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Мособлархитектура согласовала архитектурно-градостроительное решение данного административного здания. Пространственная композиция комплекса состоит из двух объемов разной этажности. Проектировщиком является архитектурное бюро «А2М».

«Объект планируется построить в центральной части Балашихи. В его состав войдут офисные и общественные помещения, актовый зал, кафетерий и подземный паркинг. Площадь застройки составит порядка 2 тыс. кв. м. Общая площадь объекта – 12,2 тыс. кв. м», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание представляет собой сочетание двух разновысоких структур. Объем с треугольным планом имеет высоту 6 этажей, а более крупная, прямоугольная в плане часть здания – 10. В 6-этажном фронтальном объеме располагается главный вход в здание и общественная зона. Скошенный угол формирует пространство площади сложной формы, предоставляя разные сценарии движения и разные видовые точки на центр города.

Рисунок фасада образуют расположенные с разным ритмом массивные пилоны, которые чередуются с остеклением и глухими участками стен. Контраст форм и фактур придает лаконичным объемам здания выразительность.

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, в архитектуре административного здания преобладают плавные формы, натуральные цвета и панорамное остекление, что придает ему легкость и гармоничность. Большое внимание авторы проекта уделили благоустройству территории и созданию притягательного общественного пространства.

«Важным элементом организации комфортной городской среды будет амфитеатр со скамьями, размещенными над въездом в подземную парковку. В городе появится еще одна площадка для проведения публичных мероприятий», – подчеркнула Кузьмина.

Основные общественные зоны, площадь перед зданием и амфитеатр отличают различные текстуры мощения, отвечающие мотиву и ритму элементов фасада. Проектом предусмотрены озеленение, установка малых архитектурных форм и освещение территории. Благоустройство и организация проездов обеспечивают безопасное движение пешеходов с учетом потребностей маломобильных групп населения.