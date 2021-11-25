РИАМО - 25 ноя. Вложение средств в благоустройство преображает регион и делает быт жителей комфортнее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Благоустройство – самое затратное, но самое благодарное вложение. Мы видим, что, преображая все, что окружает твой дом, твой город, создавая парки, скверы, мы меняем не только качество жизни – мы меняем культуру человека», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, раньше в местах, где не были сформированы условия для прогулок и отдыха, не было и культуры. После прокладывания велосипедных дорожек, лыжных трасс, обеспечения безопасности с помощью камер видеонаблюдения эти места начинают притягивать людей. ​

Ранее губернатор отмечал, что каждое общественное пространство и парк очень востребованы. Стоит задача – создать в каждом городе пространства, парки, где можно гулять, безопасно отдыхать.