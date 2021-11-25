РИАМО - 25 ноя. У 12 тысяч жителей микрорайона «Зеленые аллеи» в Ленинском округе появилась возможность напрямую выезжать на трассу М-4 «Дон». Новую дорогу протяженностью 1,2 км открыл в четверг глава муниципалитета Алексей Спасский, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Ввиду высокой социальной значимости объект сдали раньше срока. Уверен, позитивные перемены почувствуют и остальные жители Видного: новый выезд позволит разгрузить центральную часть города», - уточнил Спасский.

Развитие дорожной инфраструктуры Ленинского округа и Видного в частности – приоритетный вопрос для администрации муниципалитета.

В прошлом году была проведена реконструкция двух ключевых перекрестков в историческом центре города, расширена улица Школьная и запущена первая очередь выезда из 6-го микрорайона. Прямой съезд на трассу «Дон» будет открыт до конца этого года.

Кроме того, ведутся работы по расширению Володарского шоссе, завершается проектирование реконструкции Каширского шоссе.

Предпринятые меры позволят улучшить дорожно-транспортную ситуацию в Ленинском округе.