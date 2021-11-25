РИАМО - 25 ноя. В центре цифрового искусства Artplay Media 29 ноября открывается новая мультимедийная выставка «Искусство Японии: от Хокусая до современности». Об этом сообщают организаторы.

В выставку войдут не только всемирно известные шедевры таких мастеров японской гравюры, как Кацусика Хокусай, но и малоизвестные широкой публике работы: женские портреты «последнего гуру эпохи укие-э» Еситоси Цукиоки и пейзажные гравюры Имао Кайнэна из частной галереи российского коллекционера и знатока японской культуры Екатерины Пугачевой.

Деревянные гравюры укие-э — «картины изменчивого мира» — стали, пожалуй, самым ярким явлением в Японии XVII–XIX веков. Это зеркало японской городской культуры с его сложной иерархией, особым языком иносказаний, аллюзий, символов, своей мифологией, специфическим духом свободы и особой эстетикой. Именно гравюра прославила японское искусство в странах Европы.

Благодаря ей в XIX веке «японизм» проник в европейскую живопись и декоративно-прикладное искусство, повлияв на импрессионистов, постимпрессионистов и мастеров ар-нуво. И все же для большинства японское искусство оставалось диковинкой: картины казались незаконченными эскизами, свитки напоминали обои, а гравюра — карикатуру. И даже сегодня многие аспекты японского искусства не вполне понятны западному зрителю.

На мультимедийной выставке в Artplay Media перед зрителем оживают четыре традиционных жанра гравюры: бидзинга (изображение красавиц из «веселых кварталов»), фукэйга (пейзаж), катега (цветы и птицы), муся-э (изображение воинов). А закадровый текст, записанный для выставки Дмитрием Ковалениным, поможет разобраться в японской мифологии и символике.

Коваленин — писатель и востоковед, переводчик таких современных японских писателей, как Харуки Мураками, Мати Тавара, Иори Фудзивара, Котаро Такамура, Еко Огава, Саяка Мурата. Коваленин также известен как автор уникальной двухтомной монографии о жизни и творчестве Харуки Мураками («Суси-Нуар. Занимательное муракамиЕдение») и книги «Коро-коро» — сборника малой прозы, рассказов и эссе о современной Японии.

Адрес: Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2, вход 2А. Билеты доступны на сайте artplaymedia.ru.

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