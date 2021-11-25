РИАМО - 25 ноя. Эта осень закончится для регионов Центральной России рекордным теплом и субтропическим ливнем. На территорию региона к концу ноября придет субтропический воздух, а температура воздуха будет выше на 8-10 градусов климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Оттепель будет постепенно усиливаться и 30 ноября выйдет на пик. В этот день столбики термометра поднимутся до отметки в плюс 4-6 градусов в Москве, а по области до плюс 2-7 градусов.

Предполагается, что будут побиты рекорды тепла для 30 ноября. Самая теплая ночь в этот день была зарегистрирована в 2006 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,4 градуса.

Дневной рекорд температуры был установлен в 1974 году – тогда температура воздуха составила плюс 5,8 градуса.

Погода будет сопровождаться интенсивными осадками. Выпадет 15-20 мм осадков, что составляет 1/3 от всего месячного объема небесной влаги. Атмосферное давление будет пониженным и составит 721 мм рт. ст., что на 25 единиц ниже нормы.

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