РИАМО - 25 ноя. 13-й сезон московской премии Urban Awards завершился торжественной церемонией, на которой были объявлены победители и представлены проекты, которые могут считаться безусловными достижениями столичной строительной индустрии. Об этом сообщает пресс-служба организаторов премии.

Церемонии по традиции предшествовала многоэтапная ревизия каждого номинанта, включавшая проверку проектной документации, компьютерный анализ, независимую экспертную оценку, выезд на строительные площадки и очную защиту проекта перед коллегией жюри. Неслучайно в ведущие был приглашен человек, который точно знает толк в ревизиях – тележурналист и продюсер Елена Летучая. Ей ассистировал шоумен Андрей Разыграев. Кроме того, для гостей церемонии выступили DJ-проект S-BROTHER-S и дуэт #2Маши.

Слоганом и лейтмотивом премии в 2021 году организаторы выбрали словосочетание «Город будущего». В сущности многие черты, которые будут определять градостроительный облик Москвы XXII века, закладываются уже сегодня. Строящиеся или проектируемые в настоящее время жилые комплексы, по всей видимости, останутся на своих местах и спустя сто лет.

Главные агенты стройиндустрии

пресс-служба организаторов премии Urban Awards

Судя по итогам премии, функции главных агентов будущего в современной строительной индустрии Москвы, взяли на себя «Донстрой» и MR Group. Первый одержал победу в номинации «Лучший проект комплексного освоения территорий». Этот титул достался лефортовскому жилому комплексу «Символ», который строится на участке площадью 60 га, ранее принадлежавшем заводу «Серп и молот».

Самой напряженной выдалась конкуренция за статус лучшего строящегося жилого комплекса бизнес-класса в Москве. В финал вышли сразу десять высококачественных проектов, но первым среди них был признан еще один флагман «Донстроя» – квартал «Событие» в Раменках. Как и «Символ» он отличается наличием обширной зеленой зоны (23,9 га), образующей одноименный парк.

Плюс к этому самая успешная премьера 2021-го (более 1,5 тыс. продаж с февраля по октябрь) – ЖК «Остров» – отметилась дипломом «За применение передовых экологичных технологий и решений». Вполне закономерно, что сам застройщик был представлен к внеконкурсной награде «За реализацию стратегии экологичного девелопмента». В этой сфере с «Донстроем» может сравниться только Tekta Group. Ее проект Eniteo теперь может с полным правом называться «самым экологичным жилым комплексом бизнес-класса Москвы».

Лидерство MR Group

MR Group включила в свою наградную коллекцию еще четыре приза. Первый из них принес ЖК Hide – группа из трех 41-этажных небоскребов на внешнем радиусе ТТК у впадения Сетуни в Москву-реку. Он был награжден как «Самый инвестиционно привлекательный проект» на столичном рынке. С момента начала продаж (конец сентября 2020 г.) цена квадратного метра по этому адресу выросла на 75%. Премия подтвердила исключительно сильные позиции MR Group в высотном строительстве и премиальном сегменте. Так, ЖК Filicity (южная часть «Большого Сити»), объединяющий корпуса высотой от 31 до 42 этажей, выиграл в номинации «Лучший жилой небоскреб бизнес-класса Москвы».

Жилой комплекс Mod, стартовавший незадолго до наступления 2021 г., в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс премиум-класса» обошел таких сильных конкурентов, как Spires, High Life, ЖК Eleven и «Счастье на Ломоносовском». Комплекс Slava, который примыкает к территории делового кластера у станции метро «Белорусская», стал лауреатом Urban Awards как «Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы». Многолетний и самый продуктивный (по итогам 2020 г.) партнер MR Group, компания «Метриум», вернул себе титул лучшего агентства недвижимости по продаже новостроек.

ЖК Prime Park

В 2 км к северу от упомянутого комплекса Slava по Ленинградскому проспекту базируется ЖК Prime Park (застройщик Optima Development). В 2019 году он уже побеждал в конкурсе («Жилой комплекс года премиум-класса»). Помимо этого, комплекс шесть раз выходил в финал премии. В 2021-м он добился победы в номинации «Лучший жилой небоскреб Москвы премиум-класса». Специально для управления комплексом была учреждена компания Prime Park Management. В ее деятельности упор делается на таких компетенциях, как обслуживание высотных зданий и предоставление отельного сервиса. Экспертная коллегия объявила Prime Park Management лучшей управляющей компанией на московском рынке.

Элит-класс

В еще более высоком сегменте – элит-классе – первенство принадлежит ЖК «Лаврушинский» у Третьяковской галереи («Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса»). Его дебют летом этого года привел к принципиальному перераспределению сил на локальном рынке внутри Садового кольца.

Комфорт-класс

Несмотря на значимость и блеск высокобюджетного сегмента, основой рынка остаются комплексы комфорт- и бизнес-класса. В первом обе ключевых номинации закрыла ГК «Пионер» со своим огромным (на 32 га) жилым массивом «LIFE-Варшавская».

Бизнес-класс

Среди премьер в категории апартаментов бизнес-класса первенство принадлежит комплексу N’ICE LOFT, где предлагается едва ли не самая доступная жилая недвижимость внутри Третьего транспортного кольца. Отдельной наградой (как лучший проект комплексного освоения территории из числа дебютантов сезона-2021) был отмечен квартал Shagal.

В ходе своего развития премия пополняется новыми номинациями, отражающими различные аспекты жилищного девелопмента. Для обслуживания интересов и потребностей жильцов каждый проект нуждается в пуле коммерческих помещений.

Новая Москва

В ТиНАО, где инфраструктура зачастую создается с нуля, эта проблема особенно актуальна. Безусловным лидером на локальном рынке выступает ГК «А101», поставляющая в новомосковскую экспозицию три четверти всех лотов коммерческого назначения. Поэтому неслучайно, что именно ее проект «Испанские кварталы» (граничащий с новейшим бизнес-кварталом «Прокшино») был отмечен в номинации «Лучшая концепция коммерческой инфраструктуры».