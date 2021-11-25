РИАМО - 25 ноя. На улице Трудовой в поселке Баковка Одинцовского городского округа снесут незаконно построенный многоквартирный дом, объект был возведен без необходимой разрешительной документации, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В соответствии с поручением губернатора Московской области снос данного объекта, как и ряд проблемных объектов в регионе, был поставлен на контроль Главного управления региональной безопасности Московской области (ГУРБ)», - подчеркнул зампред правительства Подмосковья - руководитель областного ГУРБ Роман Каратаев.

Многоквартирный дом в поселке Баковка был возведен на участке, предназначенном для строительства частного дома. Для возведения объекта были привлечены средства 13 дольщиков. Однако в 2013 году было установлено, что разрешения на строительство не выдавалось.

По иску администрации Одинцовский городской суд решением от 6 марта 2013 года обязал собственников объекта осуществить снос самовольной постройки. К демонтажу ответчики не приступили, тогда администрация обратилась в суд с просьбой возложить обязанности по сносу на муниципалитет.

Суд предоставил муниципалитету право на снос с последующим взысканием понесенных расходов с собственников пропорционально их долям в праве общей долевой собственности. Сейчас на месте работает спецтехника. Завершить демонтаж здания и вывезти весь строительный мусор планируется до конца ноября этого года.

В рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» из бюджета Московской области на снос данного объекта выделено 4,8 млн рублей.