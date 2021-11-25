РИАМО - 25 ноя. Тела 3 горноспасателей, задействованных в поисковых работах на шахте «Листвяжная» на Кузбассе, обнаружили после того, как они перестали выходить на связь, сообщает ТАСС.

Спасатели перестали выходить на связь около 15 часов. Они проводили спасательную операцию на дальнем рубеже.

Утром в четверг в горной выработке шахты произошло задымление. В штреке в тот момент были около 300 рабочих. Несколько человек пострадали от отравления дымом, есть погибшие. Часть горняков еще находятся в дальних уголках шахты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека.