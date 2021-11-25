РИАМО - 25 ноя. Если проверка МВД найдет в фильмах Netflix гей-пропаганду, то стриминговому сервису грозят последствия вплоть до запрета на показ некоторых фильмов и сериалов в России, сообщил адвокат Владимир Новицкий.

Ранее представительница общественности Ольга Баранец обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что на онлайн-платформе показывают картины с героями нетрадиционной ориентации без маркировки 16+, как того требует российское законодательство.

«Если там найдут сцены или информацию, которая, в соответствии с законодательством России, не может распространяться среди несовершеннолетних, то будут последствия. В первую очередь речь идет не о закрытии для просмотра Netflix, а о требовании внести изменения и поставить возрастную градацию», - сказал Новицкий в эфире радио Sputnik.

Кроме того, если не исполнят это требование, то может быть поставлен вопрос о запрете просмотра на территории России тех или иных фильмов.

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