РИАМО - 25 ноя. Суд признал виновным в покушении на убийство 63-летнего мужчину, порезавшего ножом 16-летнего подростка на станции метро «Боровицкая» в Москве, и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Согласно материалам следствия, вечером 26 апреля 2021 года на платформе станции «Боровицкая» подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с подростком нанес ему колото-резаные раны в грудь и шею.

Подросток оказал сопротивление, ему была оказана своевременная медицинская помощь, что спасло ему жизнь.

В ходе расследования установлено, что осужденный ранее был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.