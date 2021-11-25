РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 ноя. Для улучшения работы оборудования в индивидуальном тепловом пункте жилого дома №18 микрорайона Силикат установили дополнительный предохранительный клапан, сообщает пресс-служба администрации города Котельники.

Работы выполнили специалисты тепловой службы «Котельники».

Оборудование может подстраховать в случае аварийного повышения параметров теплоносителя. Устройство поможет в обеспечении сохранности внутридомовых сетей теплоснабжения.

Наличие предохранительного клапана обязательно в системе отопления и горячего водоснабжения, согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.