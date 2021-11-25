РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Глава городского округа Владимир Ружицкий и депутаты Московской областной думы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско поздравили в четверг в Картинной галерее женщин с Днем матери, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие организовали при поддержке партии «Единая Россия».

«Мама – самый близкий, дорогой и любимый человек. Любовь матери безгранична и всеобъемлюща. Особые слова благодарности и бесконечного уважения – многодетным мамам; семьям, воспитывающим детей-сирот и детей-инвалидов. Спасибо за вашу самоотверженность и огромное сердце», - сказал Ружицкий.

По словам Коханого, День матери в СССР впервые отметили в Азербайджане в 1988.

«В России этот добрый праздник укрепился в 1998 году. Традиционно он отмечается в последнее воскресенье ноября. Женщины избраны богом давать новую человеческую жизнь, без вас, милые дамы, человечество бы не развивалось, не приумножалось», - добавил Коханый.

Дениско подчеркнул, что в городском округе проживают 4216 многодетных семей. Из них 12 мам награждены знаком отличия «Материнская слава».

«Дорогие люберчанки! Пусть наградой за мамины хлопоты и переживания будут огромная, бескорыстная любовь детских сердец, теплые родные объятия и гордость за их достижения», - сказал Дениско.