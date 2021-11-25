РИАМО - 25 ноя. В ЦВК «Экспоцентр» состоится междисциплинарный форум «Медицина молодая». Мероприятие пройдет 7 декабря в рамках «Года науки и технологий в России» и «Российской недели здравоохранения», сообщают организаторы.

Форум призван объединить опыт молодых ученых и врачей с результатами лучших научных школ медицины России. Профильные федеральные органы власти, отраслевые объединения, ассоциации и вузы поддержали проект.

В Год науки и технологий реализуется комплекс мер нацпроекта «Наука и университеты». Так, обновления получает приборная база, на проведение исследований выделяются гранты, открываются молодежные лаборатории, а вузы вступают в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

«Российская неделя здравоохранения – 2021 и форум «Медицина молодая» позволят молодым ученым, врачам – представителям профильных вузов – обсудить эффективность реализуемых мер, обменяться опытом и представить свое видение перспектив развития российской медицины», – прокомментировал заместитель председателя правительства, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

К участию приглашено 60 профильных вузов и благодаря цифровым возможностям мероприятие получит всероссийский масштаб. Как пояснила президент Фонда биомедицинских технологий имени В.П. Филатова Екатерина Диброва, в программе форума заявлены дискуссии о современных трендах медицинской науки, обсуждение будущего прикладной медицины и возможностей, которые открывают специалистам здравоохранения цифровые технологии. Среди докладчиков, заявленных в программе форума, академики РАН А.Л. Гинцбург, В.А. Ткачук, Д.Ю. Пушкарь, член-корреспондент РАН, ректор РМАНПО Д.А. Сычев.

Наравне с крупнейшими учеными и организаторами медицины в дискуссии примут участие лучшие представители молодого поколения отечественной науки, а также представители институтов развития. Крупнейшие ученые представят свои доклады, а наравне с ними в дискуссии примут участие лучшие молодые ученые и представители институтов развития.

Главной научно-клинической площадкой станет биомедицинский модуль «Полипептидная терапия. Новые возможности для России». В прошлом форуме по полипептидам участие приняли более 1 тыс. специалистов из России, СНГ, Европы и Юго-Восточной Азии. Биомедицина – главный вектор научного поиска и клинических достижений.

Стратегической научно-клинической площадкой «Медицины молодой» станет биомедицинский модуль «Полипептидная терапия. Новые возможности для России». По мнению Екатерины Дибровой, такой выбор обусловлен высоким интересом, который вызвал первый форум по полипептидам. В нем участвовали более 1000 специалистов большинства регионов России, стран СНГ, врачи из стран Европы и Юго-Восточной Азии. В то же время сама биомедицина является на сегодня важнейшим вектором как научного поиска, так и высоких клинических достижений. Ключевыми спикерами здесь заявлены главные внештатные специалисты Минздрава РФ О.М. Драпкина, Н.Н. Потекаев, Г.Е. Иванова, а также авторитетные исследователи и клиницисты из России, Японии и Франции. Эксперты рассмотрят вопросы будущего биомедицинских технологий и возможности полипептидной терапии.

Еще одним блоком форума станет форсайт-сессия «Вы нужны России: наставничество и трудоустройство молодых медицинских специалистов», где эксперты обсудят ключевые вопросы подготовки молодых специалистов.

«Необходимо создавать такие условия, которые реально помогут новому поколению молодых ученых, новаторов полноценно заявить о себе и своих достижениях, включиться в масштабные научные команды. Для решения этой задачи мы как институт развития выступили организатором форума «Медицина молодая», - отметила президент Фонда биомедицинских технологий имени В.П. Филатова Екатерина Диброва.