РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Творческий вечер заслуженной артистки России Ольги Шаляпиной завершит фестиваль «Агафонниковские вечера» в подмосковном Подольске 28 ноября, сообщается на сайте администрации округа.

Творческий вечер «Жизнь как песня» заслуженной артистки России, солистки Подольской филармонии Ольги Шаляпиной пройдет 28 ноября в 15:00 в концертном зале администрации округа. Концерт завершит 28-й фестиваль искусств «Агафонниковские вечера», посвященный деятельности подольской музыкальной династии Агафонниковых.

Мероприятия фестиваля проходят в Подольске с 14 ноября. В этот день состоялся концерт оркестра и солистов Подольской филармонии «А осень музыкой дышала». Спустя неделю, 21 ноября, прошел авторский концерт народного артиста РФ, почетного гражданина города Подольска, композитора Владислава Агафонникова, в мае 2021 года отметившего 85-летний юбилей.

Фестиваль проходит в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции.