РИАМО - 25 ноя. В начале октября стартовал проект Союза журналистов Подмосковья «Наука в Подмосковье в лицах и фактах», реализуемый при поддержке гранта, предоставленного Институтом Развития Интернета. Об этом сообщает пресс-служба Союза журналистов Подмосковья.

В Московской области сосредоточен мощный потенциал научной мысли. Здесь создаются передовые технологии, совершаются уникальные открытия, которые меняют мир и определяют будущее страны.

Цель проекта – популяризация достижений ученых, конструкторов, специалистов научных центров Подмосковья.

В ходе проекта силами журналистов будет создана серия лонгридов об ученых Подмосковья, их уникальных открытиях, изменивших мир и прославивших страну. В скором времени лонгриды будут размещены на сайте Союза журналистов Подмосковья.