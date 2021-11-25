РИАМО - 25 ноя. В жилом доме на Проспекте Мира в четверг вечером произошло частичное обрушение облицовки фасада. Пострадала женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Женщине потребовалась медицинская помощь. По данному факту ведомство организовало проверку.

Судя по видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, штукатурка упала с высоты 5 этажа и задела прохожую.

Ранее в столичном ТЦ «На Беговой» во время ремонтных работ в ТЦ обрушились часть стены и строительные леса с рабочими. В результате происшествия пострадали 3 человека.