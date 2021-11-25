РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 ноя. Полицейские провели акцию «Осторожно, мошенники!» для пожилых жителей Щелква, ее основная цель - профилактика мошенничества в отношении пенсионеров, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В ходе встречи полицейские рассказали о самых распространенных способах мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, уделив особое внимание телефонным звонкам от незнакомцев. Если собеседник на другом конце провода просит перевести денежные средства на сторонние счета или сообщить свои личные данные, следует прекратить разговор и связаться с банком, выпустившим карту.

Пенсионерам рекомендовали быть бдительными, так как из-за своей информационной незащищенности и доверчивости они становятся потенциальными жертвами мошенников.

В завершение мероприятия всем участникам акции раздали информационные памятки.