«Черная пятница» вынуждает многих совершать бесполезные, нелепые и необдуманные покупки. Из-за ажиотажа люди готовы бронировать билеты на неудобные даты, скупать вычурные брендовые вещи, тратиться на бытовую технику, которой не будут пользоваться. Обозреватель РИАМО узнала у москвичей, какие самые странные покупки они совершали в «Черную пятницу».

Анна, 30 лет:

«Я прагматично подхожу к «Черной пятнице» и обычно покупаю товары первой необходимости. За годы распродаж я поняла, что за скидками стоит идти на маркетплейсы – Wildberries и Ozon. Там мне удавалось купить новогодние украшения, одежду для спортзала, адвент-календари, соус песто и другие товары со скидкой.

Мой «эпик фейл» случился в прошлом году. Я увидела, что белая туалетная бумага на «Озоне» продается с большой скидкой. Она идеально белая, так что быстро не надоест, трехслойная… Я решила рассчитать, сколько бумаги мне нужно на год, чтобы сэкономить. Так как живу я одна, то примерно посчитала, что в месяц уходит десять рулонов, в год – примерно 120. Решила не мелочиться и заказала 150 рулонов идеально белой бумаги – экономия получалась существенная. В назначенный день курьер мне привез несколько коробок и очень удивился, что живу я одна.

Каково же было мое разочарование, когда я открыла коробку! Бумага оказалась не белой, а в мелкий цветочек. Пользоваться такой весь год я, конечно, не хотела. Пришлось звонить в компанию и просить вернуть заказ, но, так как в период распродажи было много заказов, они постоянно игнорировали мою просьбу. В итоге я решила смириться и оставить себе заказ по скидке. Туалетную бумагу я не покупаю до сих пор».

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Ольга, 33 года:

«Я очень люблю «Черную пятницу», так как это возможность купить подарки на Новый год со скидками, а также побаловать себя за месяц до праздника. Обычно мне везет: на этой распродаже я покупала чемодан Samsonite с большой скидкой, сумку Furla за полцены, очки Dior и многое другое.

В основном мои покупки – это вещи и аксессуары. Люблю ловить скидки на летнюю коллекцию, которую можно адаптировать в зимнем гардеробе. Но несколько лет назад я решила попытать удачу на сайте «Победа». Вместе с двумя подругами мы зашли на сайт с нескольких гаджетов и спустя пару попыток нам удалось купить билеты в Вену за 1200 рублей туда и обратно. Все бы хорошо, но по такой цене отправиться в путешествие мы могли только в конце января. Кроме того, рейс «Победы» был в Братиславу, откуда в Вену нас должен был увезти автобус.

До этого в Вене я была летом, и этот красивейший город Европы, конечно, меня впечатлил. Я мечтала погулять в парке аттракционов, в районе телебашни и увидеть Дунай. Не учла я только одного – в январе в Вене очень холодно. Мы прилетели в Братиславу, где нас встретил автобус от «Победы». Вместе с подругами забронировали недорогой номер в отеле и пошли знакомиться с городом.

После 15 минут прогулки, мы поняли, что в Вене очень холодно, елки разбирают, рождественская суета уже прошла, парк аттракционов не работает, а нам остается согреваться только походами в рестораны и музеи. Стоит ли говорить, но музеи в Вене оказались очень дорогими, и несколько походов по самым популярным из них оказались в десять раз дороже, чем наш распродажный билет на самолет. Согревались мы также в торговых центрах, где скупали теплые вещи и остатки зимней распродажи. Поездка к Дунаю тоже не состоялась, потому что ветер был пронизывающий. В итоге мы потратили на рестораны и музеи столько, сколько бы хватило на неделю в Италии. Это была настолько нелепая поездка, что мы с подругами до сих пор о ней не вспоминаем».

Полина, 28 лет:

«Я равнодушно отношусь к «Черной пятнице», специально ничего покупать не планирую. По настроению могу заехать в этот день в торговый центр и купить что-то в «ЦУМ Дисконт». Если даже вещь мне не подойдет, то выставлю ее на продажу на сайте бесплатных объявлений.

Но в прошлом году в эту распродажу я оказалась в отпуске в Дубае и не смогла удержаться от бездумных покупок. Восточные женщины скупали обувь коробками, а сумки выносили чуть ли не коллекциями. Впрочем, туристки от них тоже не отставали – никогда не видела столько людей в Manolo Blahnik.

Я в порыве массового ажиотажа тоже не смогла удержаться от покупок и приобрела несколько вычурных вещей от французской марки Balmain. Меня привлекло то, что стоили они здесь в пять раз дешевле, чем в России. Например, сумка мне обошлась всего в 20 тысяч рублей, когда в Москве такая стоит 100 тысяч.

Уже по приезде в столицу я примерила одежду – платье, юбку, жакет – и поняла, что для меня золотая фурнитура на одежде – это перебор. Надеть это в одном комплекте просто нелепо, а носить по отдельности можно только для особого случая, например, для выставки или модного показа. Пару выходов с новой сумкой дали понять, что вещь не моя, поэтому я решила ее продать. Надо ли говорить, что из-за специфического стиля вещей, они все еще в продаже».

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Галина, 36 лет:

«Безумные покупки я совершаю не только в «Черную пятницу», но и круглый год. Я из тех, кто заказывает сумасшедшие товары для дома на «Алиэкспресс», такие как вентилятор для смартфона, световой меч как в «Звездных войнах», чехол для бутылок вина и стаканов, зонт для собаки, чесалка для кошки и прочее.

Год назад перед «Черной пятницей» моя подруга стала мамой. Я решила купить костюмчик ребенку, но из-за распродажи так увлеклась выбором одежды, что очень захотела приобрести что-то и себе. Так как мой сын уже взрослый, то детский костюм я решила купить кошке. Выбрала самый забавный новогодний наряд на грудного ребенка с шапочкой и пинетками. Пришла домой, показала мужу и самое главное – кошке. Надо сказать, что от моей покупки были в шоке оба: кошка после первой примерки забилась под диван, муж долго смеялся и предложил мне на следующую «Черную пятницу» купить себе куклу».

Антон, 27 лет:

«Самой желанной покупкой в «Черную пятницу» для многих оказывается iPhone, скидки на который так ждут любители «яблочной» продукции.

Несколько лет назад после выхода новой модели в сентябре я решил подождать, чтобы приобрести смартфон хотя бы с минимальной скидкой. Оказалось, что скидок на него нет, но в некоторых торговых центрах, если покупать телефон в re:Store, можно принять участие в беспроигрышной лотерее. Призы обещали существенные – второй iPhone, телевизор, наушники, беспроводную мышь и многое другое.

Я не хотел переплачивать за смартфон в официальном магазине, но из-за возможности выигрыша решился – взял кредитку и пошел за телефоном в скидочную пятницу. В итоге продавец убедил меня взять гаджет в кредит, еще и оформить гарантию. Что касается лотереи, то я выиграл приз, но это был не iPhone, а чай. О покупке спустя время пожалел, так как платил кредит около года».

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