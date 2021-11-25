РИАМО - 25 ноя. Компания «ЭкоЛайн-ВторПласт» построит в Подмосковье крупнейший завод по переработке пластика. 2 млрд рублей на его строительство пойдут от продажи зеленых облигаций Российскому экологическому оператору, сообщает пресс-служба «ЭкоЛайн-ВторПласт».

Выпуск коммерческих зеленых облигаций произошел в России впервые. Его должен зарегистрировать Национальный расчетный депозитарий (входит в группу «Московская биржа»). Планируется, что регистрация состоится 29 ноября.

«Национальное рейтинговое агентство» признало, что этот выпуск акций соответствует принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала и национальной таксономии зеленых проектов, которую в сентябре утвердило правительство РФ.

«Общая стоимость проекта – 7,2 млрд рублей. Новый объект сможет в год перерабатывать 60,2 тыс. т пластика и производить 120 тыс. контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Эту гранулу можно будет применять при производстве самых разных изделий – флаконов, канистр, стройматериалов, пакетов, автомобильных комплектующих», – сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Завод сможет перерабатывать бутылочный ПЭТ, твердые пластики, пленочные пластики и пакеты, а также миксы пленок и пакетов. Там же будет сосредоточено производство готовой продукции: комплекс ежегодно будет выпускать 120 тыс. пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы.

Современное оборудование позволит снизить углеродный след от переработки, сохранить первичные свойства пластиков и перерабатывать неликвидные пленки.

Соглашение о строительстве комплекса в сентябре подписали председатель совета директоров «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов и гендиректор компании «Вторпласт» Александр Свидовский. Согласно анализу рынка, продукция завода получит спрос.

Подмосковье первым в России ввело новую систему по обращению с отходами. Они поступают на автоматизированные комплексы, где не менее 50% отбирается на переработку.

«Только рециклинг неликвидных пластиков позволит заметно сократить объем захоронения отходов. Поэтому мы планируем открытие первого в стране полноциклового «зеленого» предприятия «ЭкоЛайн-Вторпласт» по переработке пластика в конце 2022 года. Имея на входе только отходы, на выходе мы создадим высококачественный продукт», – отметил Михайлов.

За первые 10 лет эксплуатации налоговые отчисления завода составят около 5,53 мррд рублей, для жителей Подмосковья появится 212 новых рабочих мест.

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