РИАМО - 25 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов вместе с полицией выявить и закрыть незаконные ночлежки мигрантов. Профилактические рейды прошли в тех объектах, на которые жаловались жители, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Проверки нелегальных хостелов прошли в Долгопрудном, Мытищах и Раменском. Именно в этих городских округах произошла массовая драка со стрельбой, задержан мигрант, который пытался с лопатой напасть на полицейского, и вопреки судебным решением одна из собственниц продолжает сдавать комнаты в антисанитарии и с нарушениями пожарной безопасности.

Сотрудники силовых ведомств проверили 12 «резиновых квартир» и 26 хостелов. Лишь в 3 случаях не было нарушений законодательства. Всего в выявленных ночлежках жили 2,7 тыс. человек, из них около 450 не имели гражданства РФ. Трое обнаруженных лиц находились в федеральном розыске. В итоге 275 иностранцев привлекли к административной ответственности, 23 из них выдворят из страны.

Большая часть проверенных строений построены без разрешительной документации. Это создает опасность для самих проживающих там людей. В отношении собственников хостелов проводятся 85 административных расследований. Администрации муниципалитетов назначили проверки соблюдений земельного, жилищного и градостроительного законодательства там, где проживали мигранты.

«Главы муниципалитетов ориентированы на выявление нарушений при использовании жилищного и земельного фонда, и последующую организацию претензионной работы», – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области будут вести контроль за этой работой. Проверки незаконных мест проживания в Подмосковье будут продолжены.

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