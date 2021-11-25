РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Учащиеся школы №32 победили в открытом фестивале по робототехнике, который проходил на базе Центра «IT-куб» в Подольске, сообщается на странице комитета по образованию администрации округа в Instagram.

В четверг на базе гимназии имени Подольских курсантов (структурное подразделение Центра цифрового образования детей «IT-куб») прошел открытый фестиваль по робототехнике «TechnoTime-2021». В мероприятии принимали участие команды обучающихся из школ: №№18, 32, 34, Львовская школа №4, гимназия №4, гимназия имени Подольских курсантов, лицей №26.

Для участников фестиваля после презентации своих работ сотрудники Центра цифрового образования детей «IT-куб» провели мастер-классы по мобильной разработке и робототехнике. После подведения итогов членами жюри, первое и второе место заняли обучающиеся из школы № 32, третье место заняла команда Лицея №26.

Победители и призеры фестиваля награждены грамотами комитета по образованию и кубками.