РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 ноя. В Дзержинском запустили производство антисептических средств нового поколения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Производством занимается компания «Клинсмарт». Предприятие 24 ноября посетили первый заместитель главы администрации городского округа Олег Пташкин и главный врач Дзержинской городской больницы Наталья Архипова.

Строительство завода завершили в августе текущего года. Предприятие оснащено российским и ирландским оборудованием. Это позволяет компании ежедневно выпускать до 70-75 тысяч упаковок объемом 250 миллилитров.

«Клинсмарт» начинает запуск антибактериальных средств для детей. Продукция не содержит спирт, хлор, ароматизаторов и других химических примесей. Антисептики безопасны для детей.

«Открытие нового производства в нашем городе – значимое событие. Это новые рабочие места, это налоги в бюджеты всех уровней. Мы со стороны администрации города всегда оказываем всяческую поддержку всем предприятиям. Уверен, что ООО «Клинсмарт» получит в Дзержинском хорошую точку опоры, будет развиваться и расширяться», - сказал Пташкин.