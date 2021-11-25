РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В Подольске более 150 елей на общественных пространствах, во дворах и парках украсят в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольске продолжаются работы по украшению общественных пространств к Новому году, завершение запланировано на 10 декабря.

МБУ «Подольский комбинат благоустройства» совместно с сотрудниками подрядных организаций, комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту в округе будут установлены 33 новогодние ели и 56 световых композиций. А всего в Подольске на общественных пространствах, на территориях дворов, а также предприятий и организаций, в парках планируется установить и украсить 152 ели.

В настоящее время специалистами МБУ «Подольский комбинат благоустройства» проводится работа по ремонту и монтажу световых праздничных консолей на опоры уличного освещения на основных улицах округа – 332 единицы по 13 адресам: в Подольске – проспект Ленина, улица Кирова, Рабочая, Стекольникова, Клемента Готвальда, Большая Серпуховская, площадь Славы, площадь Ленина, Революционный проспект; в микрорайоне Климовск – улица Ленина, Индустриальная, Победы, Октябрьская площадь.