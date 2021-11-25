РИАМО - 25 ноя. Агропромышленное предприятие из подмосковного Клина закупило 510 голов высокоудойных племенных коров в Дании для обновления стада и улучшения качества продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«Оздоровление поголовья крупного рогатого скота от разного рода болезней, в частности, от вируса лейкоза на территории Московской области является важной задачей. Так в рамках обновления и улучшения качества продуктивности 510 голов высокоудойных племенных коров закупило предприятие «Агрофирма «Елгозинское»», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что первая партия в количестве 272 голов коров уже прибыла в клинское хозяйство. Сейчас все прибывшие животные проходят обязательный 30-дневный карантин. Ветеринарные специалисты региона проводят исследования с целью предотвращения проникновения на территорию области опасных инфекционных заболеваний животных.

«После всех необходимых карантинных мероприятий будет принято решение о соединении животных с основным молочным стадом хозяйства. Вторая партия племенного скота прибудет на предприятие до конца года», - отметил Воскресенский.

Ранее на племенной завод «Барыбино» городского округа Домодедово был завезен крупный рогатый скот из Чешской Республики.

В ветеринарных лабораториях региона в рамках карантина уже завершены необходимые исследования на такие болезни как лейкоз, бруцеллез, туберкулез, блютанг и прочие. Все животные клинически здоровы, физиологически хорошо развиты и переведены в основное стадо.