РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Автобусы Подольска украсят брендированными наклейками «Зима в Подмосковье» в преддверии Нового года, сообщает пресс-службе администрации округа.

В Подольске продолжаются работы по украшению общественных пространств к Новому году, завершение запланировано на 10 декабря. После проведения необходимых закупочных процедур по поставке и монтажу новогоднего оформления к 20 декабря планируется провести дополнительную установку 26 видов светодиодных праздничных композиций по 20 адресам.

В рамках областной программы «Зима в Подмосковье» проведен ребрендинг, в результате которого изменен внешний облик баннеров этой акции для информационных щитов, указателей, остановочных павильонов и общественного транспорта. В настоящее время городские перевозчики проводят закупку брендированных наклеек для оформления подвижного состава. Также подрядные организации приступили к оформлению остановочных павильонов.

На территории округа концепцией праздничного оформления территории к новогодним и рождественским праздникам предусмотрено размещение 54 рекламно-информационных щитов, комплексное оформление 41 жилого дома, 22 предприятий, 11 торговых центров.