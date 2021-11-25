РИАМО - 25 ноя. С 1 января 2022 года застройщики в Подмосковье будут платить налог на имущество организаций в отношении жилых помещений по кадастровой оценке. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы.
В течение первого года ставка налога составит 0%.
Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов уточнил, что раньше застройщики платили налог по бухгалтерской отчетности.
Изменения вступят в силу с 2022 года.
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