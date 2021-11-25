Где и как будут тестировать беспилотное такси в Москве

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Во многих странах мира работают над внедрением беспилотных автомобилей в дорожную среду. Ожидается, что такой транспорт будут использовать как для личных целей, так и для коммерческих — в сфере пассажирских перевозок. Эксперименты проводят и в Москве — ими занимается корпорация «Яндекс».

В среду, 24 ноября, Мосгордума одобрила предложение ввести в столице экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных такси. Запуск беспилотников должен помочь окончательно сформировать законодательство, регулирующее правила эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств. Пока что по закону за рулем беспилотника все равно должен находиться водитель, но в дальнейшем это правило могут упразднить.

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