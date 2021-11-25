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Где и как будут тестировать беспилотное такси в Москве

Кто сможет поучаствовать в эксперименте и как записаться на тестирование беспилотника, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Сергей Мамонтов
1

Беспилотники в столице

© сайт мэра Москвы

Во многих странах мира работают над внедрением беспилотных автомобилей в дорожную среду. Ожидается, что такой транспорт будут использовать как для личных целей, так и для коммерческих — в сфере пассажирских перевозок. Эксперименты проводят и в Москве — ими занимается корпорация «Яндекс».

В среду, 24 ноября, Мосгордума одобрила предложение ввести в столице экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных такси. Запуск беспилотников должен помочь окончательно сформировать законодательство, регулирующее правила эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств. Пока что по закону за рулем беспилотника все равно должен находиться водитель, но в дальнейшем это правило могут упразднить.

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2

Где будут тестировать беспилотники

© РИА Новости,   Сергей Мамонтов

На данном этапе испытания будут проходить на юге, юго-западе, западе и в центре столицы. Машины-беспилотники в рамках эксперимента будут ездить по 140 улицам, среди которых — улицы Айвазовского, Тарусская, Ясногорская, Рокотова, Вильнюсская, Голубинская, Паустовского, Инессы Арманд, Павла Фитина, Михаила Грешилова, Литовский бульвар, Новоясеневский и Севастопольский проспекты, Тютчевская аллея, а также Проектируемый проезд № 5408 и проезды Соловьиный, Одоевского, Карамзина. Полный список улиц выложил на своей странице «ВКонтакте» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Автомобили, которые можно вызвать через приложение «Яндекс.Go», будут возить пассажиров в районе Ясенево: в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Жители и гости этого района могут оставить заявку на участие в эксперименте.

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3

Как принять участие в тестировании

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

На первом этапе доступ к беспилотному такси будет ограниченным. Тем, кто хочет принять участие в тестировании, необходимо заполнить заявку на сайте «Яндекса».

Главное условие — будущий клиент должен быть совершеннолетним. В анкете необходимо указать адрес электронной почты и номер телефона, который привязан к аккаунту в «Яндекс.Go». Именно через это приложение можно будет получить доступ к экспериментальному сервису.

После отправки анкеты с потенциальным участником свяжутся представители «Яндекса».

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4

Как заказать такси-беспилотник

Заказать необычное такси можно через приложение «Яндекс.Go». Зарегистрированным участникам эксперимента поездку на беспилотном такси предложат наряду с обычными тарифами. При этом вызвать машину к определенному адресу не получится — пассажиру придется самому подойти к автомобилю. Посадку и высадку будут осуществлять в нескольких фиксированных точках, так как беспилотник не сможет связаться с пассажиром, например, для уточнения его местонахождения.

5

Где еще используют беспилотники

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

«Яндекс» уже тестирует беспилотный транспорт в Иннополисе — городе-университете в 40 километрах от Казани. Также эксперимент пройдет в центре «Сколково» — там автомобили смогут перевозить пассажиров.

Использование беспилотников — общемировой тренд. По словам Алексея Шапошникова, в Чили, Дании, Финляндии и Норвегии беспилотные микроавтобусы уже выходят в первые регулярные рейсы, в Сингапуре, Испании и Великобритании тестируют полноразмерные автобусы-беспилотники, а в Австралии такой вид транспорта используют в домах престарелых в сельской местности.

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