РИАМО - 25 ноя. Благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости» проходит в Ленинском округе. Предприниматели, общественники, волонтеры, жители округа объединяются, чтобы оказать помощь тем, кто особенно в ней нуждается, сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатором акции пятый год подряд выступает Координационный совет общественных объединений при поддержке администрации, Общественной и Торгово-промышленной палат муниципалитета.

Как отмечают организаторы, только за первые три дня акции собрано свыше 100 килограммов продуктов питания и одежды.

Каждый житель Ленинского округа может оказать помощь местным организациям Всероссийского общества инвалидов, инвалидов-диабетиков, обществу слепых, общественным организациям многодетных родителей «Наше будущее», а также центру поддержки многодетных и приемных семей «Многодетное Видное».

Завершится акция 30 ноября марафоном на телеканале «Видное-ТВ» по сбору средств для жительницы Видного, ученицы 6 класса Видновского художественно-технического лицея Екатерины Печенкиной. Девочка перенесла сложную операцию на открытом сердце и теперь нуждается в реабилитации.