РИАМО - 25 ноя. Все родильные дома и перинатальные центры Москвы подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), благодаря сервису врачи акушерских стационаров смогут увидеть данные о результатах предыдущих обследований пациенток, их анализы, течение беременности, возможные осложнения и ранее сделанные назначения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Непосредственная польза от подключения роддомов к ЕМИАС есть и для родителей. В электронную медицинскую карту загружается выписной эпикриз родильницы. Данная информация будет доступна медицинским работникам, что позволит обеспечить преемственность в наблюдении за здоровьем женщины», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что внедрение системы ЕМИАС в работу роддомов и перинатальных центров позволит врачам сократить время, затрачиваемое на ведение медицинской документации и уделять больше времени пациенткам.

Благодаря сервису ряд важнейших для акушерского стационара медицинских документов переведен в электронный формат, в том числе протокол родов и партограмма.

Система действует во всех амбулаторно-поликлинических медучреждениях города и большей части стационаров. Данные о пациентах также доступны врачам скорой помощи.