РИАМО - 25 ноя. В деревне Солманово Одинцовского округа был введен в эксплуатацию дом №72 жилого комплекса «Изумрудная долина», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Теперь 9 дольщиков данного дома смогут получить ключи от своих квартир и отпраздновать новоселье.

Первоначальный срок передачи квартир в этом доме был намечен на 2015 год. Но застройщик «Ипотечная компания М-6» не выполнил взятые перед дольщиками обязательства в установленный срок.

При содействии правительства региона к строительству дома был привлечен новый инвестор.