РИАМО - 25 ноя. В текущем году порядка 4 млн путешественников посетили Одинцовский городской округ Подмосковья, за лето в муниципалитет приехали свыше 1,3 млн туристов, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Первое упоминание об Одинцове было в XV веке. Многих путешественников в округе привлекают известные достопримечательности. Например, Бородино, усадьбы Большие Вяземы и Захарово, которые связаны с именем великого русского поэта А.С. Пушкина, Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот».

Главный храм ВС РФ в этом году посетили более 1,3 млн человек.

В 2019 году в состав округа вошел один из древних городов Московской области – Звенигород. Здесь туристы часто посещают Саввино-Сторожевский монастырь, музей русского десерта, Культурный центр им. Любови Орловой.

Все туристические объекты муниципалитета входят в областные программы «Активное долголетие», «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье».

В 2020 году в Одинцовском округе побывали 3,6 млн туристов.

С начала года Подмосковье посетили свыше 11 млн путешественников. Кроме Одинцовского округа, гости региона активно посещали Сергиев Посад, Клин, Коломну, Дмитров, Серпухов, Истру и Зарайск.

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